المجلس الأوروبي الكوردي الإسلامي للافتاء يدين الاشتباكات شرق سوريا

أربيل (كوردستان24)- أدان المجلس الاوروبي الكوردي الاسلامي للافتاء الاشتباكات التي تجري بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، داعياً الى تغليب العقل والحكمة وعدم الانجرار للانتقام والتصعيد، مؤكداً إن المستفيد من هذه الأحداث هو النظام السوري والمليشيات الإيرانية .

وقال رئيس المجلس الأوروبي الكوردي الإسلامي في بيان له اليوم 2 أيلول 2023 في بيان له "نعلن إدانتنا القاطعة للأعمال العنيفة والاشتباكات التي تجري بين مقاتلي العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة دير الزور في شرق سوريا. نحن نؤمن بأن العنف والقوة ليست السبيل الصحيح للتعامل مع الخلافات والنزاعات".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف المشاركة في هذه الاشتباكات إلى وقف العنف والتوجه نحو الحوار والتفاهم المشترك. يجب أن يتم التمسك بقيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في جميع الظروف".

ودعا في بيانه الى "تغليب العقل والحكمة وعدم الانجرار للانتقام والتصعيد. يجب أن يُسعى للعثور على حلول سلمية وسبل التواصل والمصالحة بين الأطراف المتحاربة".

وأكد بيان المجلس على أنهم "يشجبون استغلال الأحداث من قبل النظام السوري والإيراني بهدف تحقيق أجندات سياسية وترسيخ نفوذهما. يجب عدم السماح بتحويل هذه الأحداث إلى فرصة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المدنيين والمجتمع المحلي".

وحث البيان جميع الاطراف المعنية والمجتمع الدولي على "تقديم الدعم والمساعدة في إيجاد حل سلمي ومستدام لتلك الصراعات، والعمل على توفير الأمن والاستقرار للمنطقة".

وأوضح بيان المجلس الاوروبي الكوردي الاسلامي "إننا نعتقد أن الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل هما الطريقة الأمثل لحل النزاعات وتحقيق السلام الذي يصب في مصلحة جميع شعوب المنطقة".

وأكد أن "إن المستفيد من هذه الأحداث هو النظام السوري والمليشيات الإيرانية".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد حملت النظام السوري مسؤولية المواجهات العسكرية المندلعة في ريف دير الزور بشرقي سوريا، متهمة دمشق بالسعي لخلق فتنة أهلية.