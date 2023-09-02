"قسد" تحشد لمحاولة استعادة ريف دير الزور الشرقي في سوريا

أربيل (كوردستان24) - دفعت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فجر اليوم السبت، بتعزيزات عسكرية ضمت آليات ثقيلة من ريف محافظة الحسكة، باتجاه ريف دير الزور الشرقي، في ظل ترجيحات باستعدادات لـ"قسد"، لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق بهدف " القيام بحملة تعزيز الامن " التي اعلنتها " قسد في وقت سابق .

وقال الناشط وسام العكيدي، وهو من أبناء ريف محافظة دير الزور، إن قوات "قسد" أرسلت فجر اليوم السبت، رتلين عسكريين منفصلين يضمان أسلحة ثقيلة، من ريف محافظة الحسكة باتجاه ريف محافظة دير الزور الشرقي.

وأكد العكيدي أن "قسد" بدأت بجمع قواتها في مدينة البصيرة وأطراف بلدة الدحلة القريبة من بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بُغية استعادة البلدات التي خسرتها في معاركها خلال الأيام السبعة الماضية ضد مجموعات "مجلس دير الزور العسكري" وأبناء العشائر شرقيّ محافظة دير الزور، شرقيّ البلاد.

من جانبه، قال مسؤول المكتب الإعلامي لدى "قسد"، فرهاد شامي، في منشور له على حسابه في "فيسبوك"، إن "قواتنا ستبدأ بالحسم والحزم"، مشدداً، على أنها "الفرصة الأخيرة للمرتزقة"، على حد تعبيره.

"الفرصة الأخيرة"

بدوره، قال الصحافي عهد صليبي، وهو من أبناء ريف محافظة دير الزور، إن "قسد بدأت بحشد قواتها على تخوم ريف محافظة دير الزور الشرقي"، مرجحاً أن "تبدأ قسد عملية عسكرية خلال الساعات القادمة لاستعادة ما خسرته في الريف الشرقي من المحافظة".

ويعتقد صليبي أن "الفرصة لقسد هي الأخيرة في هذه المعركة، وفي حال فشلها في استعادة السيطرة لن تتمكن مرة أخرى من دخول ريف دير الزور الشرقي، بعدما قُتل وجُرح وأُسر العشرات من عناصرها خلال الأيام السبع الماضية".

وحول سيطرة مقاتلي مجلس دير الزور بالاشتراك مع أبناء العشائر العربية على الخط الشرقي من محافظة دير الزور الواقع على خطوط التماس مع قوات النظام السوري، أشار صليبي إلى أنّ "من الطبيعي جداً أن تخسر قسد تلك البلدات نتيجة المعارك، ولا تريد أن تحصر قواتها في زاوية ضيقة يُقطع عنها الإمداد".

وتمكن مقاتلو المجلس مع أبناء العشائر خلال أمس الجمعة وقبل أمس الخميس من السيطرة على بلدات الباغوز، والسوسة، والشعفة، والكشمة، وهجين، والبحرة، وغرانيج، والكشكية، وأبو حمام، وأبو حردون، والحرذي، وسويدان، ودرنج، والطيانة، وذيبان، والصبحة، والشحيل، بعد معارك عنيفة مع قوات "قسد"، أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى مقتل عدة مدنيين، بينهم أطفال بقذائف "قسد".

وكانت "قسد" قد أعلنت في بيانٍ لها مساء الجمعة، حظراً للتجوال بريف دير الزور الشرقي، بدءاً من صباح اليوم السبت، ولمدة 48 ساعة.

وقالت "قسد" في بيان نشر عبر موقعها الرسمي: "نظراً للأوضاع الأمنية التي تمر بها قرى في شرق دير الزور، واستغلال مجموعات مسلحة تابعة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وكذلك خلايا داعش لإحداث فتنة في المنطقة ومحاولة جر المدنيين إلى مخططاتهم القذرة، قرر المجلس العسكري لدير الزور، وقوى الأمن الداخلي (أسايش) إعلان حظر للتجوال في منطقة دير الزور"

العربي الجديد