"قسد" تستكمل حملة "تعزيز الأمن" بريف دير الزور الشرقي

أربيل (كوردستان24) - دفعت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فجر اليوم السبت، بتعزيزات عسكرية ضمت آليات ثقيلة من ريف محافظة الحسكة، باتجاه ريف دير الزور الشرقي، في ظل ترجيحات باستعداداتٍ لاستكمال عملية تعزيز الأمن.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لدى "قسد"، فرهاد شامي، في منشور له على حسابه في "فيسبوك"، إن "قواتنا ستبدأ بالحسم والحزم"، مشدداً، على أنها "الفرصة الأخيرة للمرتزقة"، على حد تعبيره.

وكانت "قسد" قد أعلنت في بيانٍ لها مساء الجمعة، حظراً للتجوال بريف دير الزور الشرقي، بدءاً من صباح اليوم السبت، ولمدة 48 ساعة.

وقالت "قسد" في بيان نشر عبر موقعها الرسمي: "نظراً للأوضاع الأمنية التي تمر بها قرى في شرق دير الزور، واستغلال مجموعات مسلحة تابعة لبعض الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وكذلك خلايا داعش لإحداث فتنة في المنطقة ومحاولة جر المدنيين إلى مخططاتهم القذرة، قرر المجلس العسكري لدير الزور، وقوى الأمن الداخلي (أسايش) إعلان حظر للتجوال في منطقة دير الزور"