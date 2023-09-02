العراق يجني أكثر من 8.5 مليار دولار خلال آب الماضي من بيع النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية أن قيمة صادرات النفط الخام المصدّرة خلال شهر أغسطس آب الفائت، بلغت أكثر من 8.5 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، السبت، إن مجموع الصادرات النفطية لشهر آب الماضي، بلغ (106) ملايين ( 122) ألف و(874) برميل، بإيرادات بلغت (8.846) مليار دولار.

ووفق الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، فإن " مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من حقول وسط العراق وجنوبه بلغت (105) ملايين و(236) ألف و (963) برميل".

في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن (464) ألف و(725) برميل، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة (421) ألف و(186) برميل.

بينما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و (423) ألف برميل في اليوم".

مؤكدةً أن" معدل سعر البرميل الواحد بلغ (83.35) دولاراً".