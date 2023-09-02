إعلان فرض حظر للتجوال في كركوك

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24 في كركوك، أنه وبسبب تظاهرة المواطنين الكورد في المدينة، تم إعلان حظر التجوال وإغلاق كافة الطرق الرئيسية..يتبع

وكانت القوات الأمنية والحشد الشعبي أطلقت النار مساء اليوم على متظاهرين كورد سلميين خرجوا احتجاجاً على إغلاق طريق كركوك- أربيل.

وقال مراسل كوردستان 24 في كركوك، إن القوات الأمنية فتحت النار على المتظاهرين السلميين عند وصولهم إلى مقر الحزب الديمقراطي في حي "رحيماوه"، والذي تحوّل إلى مقر قائد عمليات كركوك.

وطالب المتظاهرون الكورد الذي رفعوا علم كوردستان، بإعادة فتح طريق كركوك- أربيل، وإنهاء إضرابات العرب الوافدين والجبهة التركمانية الذين تسببوا بتوقّف حركتي المرور والأسواق.

ويقول المتظاهرون "إنهم سيواصلون الاحتجاج إلى حين فتح طريق كركوك - أربيل "، كما "طالبوا الأطراف السياسية بالتدخل، ومعالجة الوضع بشكل عاجل".

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها كوردستان 24، سحب دخان سوداء ناتجة عن احتراق سيارة لأحد المواطنين في مكان تجمّع المتظاهرين، دون أن تتوفّر أية معلومات عن أسباب احتراقها.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من احتجاجاتٍ أعلنتها مجموعات تتبع للعرب الوافدين والجبهة التركمانية ضد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى افتتاح مقراتها في كركوك، في خطوةٍ واضحة لرفض قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفي الـ 16 عام 2017، سلّمت قوة كوردية مدينة كركوك بالاتفاق مع الحشد الشعبي، ومنذ ذلك الحين، أخلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته.