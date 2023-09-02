سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني يؤكد إستشهاد أحد متظاهري كركوك ويحمل الاحزاب العربية المسؤولية

"المتحدث باسم شرطة كركوك، لكوردستان24؛ حتى الآن هناك شهيد وخمسة جرحى"
author_image دیار بکر
کوردستان

أربیل (كوردستان24) – أكد  عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن كركوك محمد كمال، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، باستشهاد  متظاهر كورد من كركوك، والذين تظاهروا ضد اعتصام مجموعة من الحشد الشعبي وقطع الطريق الرابط مع محافظة اربيل.

وقال كمال في تصريحات صحفية  إن "المواطنين الكورد في منطقة رحيماوا وهي ثقل الكورد في كركوك تظاهروا للتعبير عن استنكارهم لقطع طريق اربيل كركوك كونه تسبب بمشاكل كثيرة وقطع ارزاق الكثير من التجار وسائقي الشاحنات وسائقي السيارات وهناك موظفون وطلبة وغيرهم ممن يحتاجون لسلك هذا الطريق".

وأوضح ان "التظاهرات كانت سلمية لكن تم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، مما ادى الى استشهاد  متظاهر نتيجة الإصابة وهناك اصابات بليغة أخرى".

وحمل كمال "الأحزاب العربية ومحافظ كركوك والحكومة العراقية مسؤولية مايجري في كركوك".

من جانب اخر اكد مراسل كوردستان 24  أن "الأوضاع الآن متوترة وهناك انتشار لمسلحين في مناطق شيراوه ورحيماوا ومناطق شمال كركوك"، مبينا انه "تم فرض حظر التجول الآن، ولايسمح بخروج المواطنين، وهناك تعزيزات أمنية كبيرة وانتشار على كافة الطرق الرئيسية".

كما قال المقدم  عامر شواني، المتحدث باسم شرطة كركوك، لكوردستان24؛ حتى الآن هناك شهيد وخمسة جرحى

وجاءت تظاهرات الجماهير الكوردية في كركوك، مطالبة بفتح الطريق مع اربيل، والذي تم قطعه من قبل مجموعة تضم انصار الحشد الشعبي والجبهة التركمانية والعرب الوافدين ، اعتصموا امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، مطالبين بعدم اعادة تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بناء على الاتفاق السياسي بين اربيل وبغداد وقرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني .

 

 

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