الرئيس بارزاني: سفك دماء أبنائنا في كركوك سيكون ثمنه باهظاً

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى وضع حد للعوائق والفوضى التي تهدد التعايش والاستقرار في كركوك، في إشارةٍ إلى قيام مجموعة من مثيري الشغب منذ عدة أيام بإغلاق طريق كركوك- أربيل.

وفيما يأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

حول ما يتعلق بالأوضاع في كركوك ، فقد قام مجموعة من المشاغبين منذ عدة أيام بقطع الطريق بين أربيل وكركوك بحجة منع إفتتاح مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك ، وعدم السماح للمواطنين أن يعيشوا حياتهم الطبيعية كما أنهم خلقوا أوضاعاً غير مناسبة وخطيرة للغاية لأهالي كركوك.

لقد أكدنا دائما على أن كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش والتآخي والوحدة بين جميع المكونات في المدينة.

إن هذه التصرفات غير اللائقة وغير القانونية ماهي الإ محاولة لخلق الفتنة وتمزيق النسيج المجتمعي والعيش المشترك.

ومن المثير للدهشة أيضاً أن القوات الأمنية والشرطة في كركوك لم تتمكن خلال الأيام القليلة الماضية من منع هذه الفوضى وهذا السلوك غير القانوني .

لقد تم اليوم إستخدام العنف ضد الشباب الكوردي والمتظاهرين في كركوك، وسفكت دماء شباب الكورد.

إن مثل هذا السلوك غير مقبول وستكون عواقبه وخيمة للغاية، وسيدفعون باهضاً ثمن سفك دماء أبنائنا في كركوك.

أدعو رئيس وزراء جمهورية العراق الاتحادي إلى وضع حد لهذه العوائق والفوضى ووضع حد للقمع والتمييز والعراقيل التي تستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك وغيرها من المناطق.

مسعود بارزاني

٢ ایلول ٢٠٢٣م