بختيار طالباني: منذ أحداث 16 من تشرين الاول  يمارس الظلم بحق أهالي كركوك

أربيل (كوردستان24) - قال مراقب سياسي إن أهالي كركوك منذ 16 تشرين الأول 2017 وحتى الآن يشعرون بالغربة في المدينة لأنهم مظلومون بشكل مستمر، وأضاف : عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك تعني عودة الكورد والبيشمركة إلى كركوك.

وتابع المراقب السياسي بختيار طالباني لكوردستان24، إن هؤلاء الشهداء هم شهداء إعادة الكرامة والسيادة للشعب الكوردي،وشهداء عدم الرضوخ والاستسلام في كركوك .

وأضاف أن أهالي كركوك يشعرون بالغربة عن المدينة منذ تشرين 16 تشرين الاول .

ولفت أن المبنى السابق لمجلس قيادة كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي أصبح الآن مبنى العمليات المشتركة في كركوك، لفت الى أنهم يروون أن هذا المبنى هو شعار إنكسار الكورد ولا يجوز تسليمه لكورد كركوك.

وأوضح المراقب السياسي أن أهالي كركوك رغما عنهم قبلو هذا الوضع منذ ست سنوات، لأن الجنود والقوات الأمنية احتلوا كركوك منذ ست سنوات، وبسبب إغلاق طريق كركوك-أربيل تعرضت مصالح وأرزاق الناس للخطر وتظاهرة اليوم هوعدم قبول هذا الوضع هو حق قانوني .