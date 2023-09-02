سیاسة

داخلية كوردستان تكشف حيثيات الاعتداء على فريق الدفاع المدني في كركوك

author_image Kurdistan24 اربیل
أحد سيارات الدفاع المدني بعد تعرض زجاجها الأمامي للتهشيم
أحد سيارات الدفاع المدني بعد تعرض زجاجها الأمامي للتهشيم
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- منع العرب الوافدون والحشد الشعبي في كركوك فريق الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية بإقليم كوردستان من الوصول إلى كربلاء للمشاركة في حماية زوار أربعينية الإمام الحسين.

وبطلبٍ من وزارة الداخلية العراقية، غادر فريقٌ من الدفاع المدني مكوّن من 35 ضابطاً وفرداً و10 عربات إطفاء يتبع لوزارة داخلية كوردستان، اليوم السبت أربيل متوجّهاً إلى كربلاء، لمؤازرة الدفاع المدني العراقي في حماية زوار أربعينية الحسين.

ومنذ الـ 28 أغسطس آب الماضي، أعلنت مجموعة تتبع للعرب الوافدين والجبهة التركمانية معارضتهم لعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لافتتاح مقراته في كركوك، في رفضٍ صارخ لقرارات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

وأقدمت تلك المجموعة  على قطع الطرق الرئيسية بين كركوك وأربيل، والذي تسبب بتوقف أعمال المواطنين وحركة الأسواق.

وقالت داخلية كوردستان، إن الفريق المدني مُنِع من الوصول إلى كربلاء من قبل مثيري الشغب في كركوك، وتعرضت مركباتهم لأضرار بالغة، وعاد الفريق إلى أربيل الليلة دون تنفيذ مهامه المكلفة بها في كربلاء.

وفي الـ 16 عام 2017، سلّمت قوة كوردية مدينة كركوك بالاتفاق مع الحشد الشعبي، ومنذ ذلك الحين، أخلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقراته.

 

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