الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية: يجب تسليم قَتَلة الشهيد هاوكار للعدالة

أربيل (كوردستان 24)- قالت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم، إن كركوك أصبحت مرة أخرى ساحة للصراع غير المتوازن بسبب سياسة التمييز واختلال الأمن والسلام في المدينة".

وأضافت أن "سياسة الهيمنة التي تنتهجها عدة أحزاب وقوى باسم المجتمع العربي وتحت ذرائع مختلفة ضد أهالي كركوك، ستؤدي إلى مزيد من تشويه الوضع في المدينة وتدمير الثقة والأخوة القليلة الموجودة".

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، "إن التوترات التي حدثت هذا المساء، هي محاولة مرة أخرى للتقليل من شأن الكورد ومحاولة فرض هيمنة طرفٍ دخيل على حساب طرفٍ أصيل في المدينة".

وأضاف: للأسف إن سياسة احتلال الشوارع العامة في أطراف الأحياء الكوردية هي امتداد لسياسة الهيمنة ذاتها.

ولفت البيان إلى أن "امتلاك مقرات ومكاتب والقيام بأنشطة سياسية من حق كل حركة وحزب وطني وفقاً للدستور، ومنع فتح المقرات هو أمر مخالف للدستور".

ودعت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية إلى "تهدئة الأوضاع في أسرع وقتٍ ممكن، وتقديم جميع المجموعات التي شوّهت الوضع في المدينة إلى العدالة".

وأكد البيان، أنه على الحكومة العراقية مراعاة تحقيق التوازن في إدارة كركوك وعدم إهمال أي مكون في المدينة.

كما دعت الهيئة السلطات المحلية إلى تشكيل لجنةٍ خاصة باستشهاد هوكار عبد الله، بأسرع وقتٍ ممكن وتقديم الجناة إلى العدالة.

وتظاهر المواطنون الكورد في كركوك مساء اليوم السبت، ضد قطع الحشد الشعبي والعرب الوافدين والجبهة التركمانية الطريق الرئيسي بين كركوك- أربيل منذ الـ 28 أغسطس آب الجاري.

وتسببت ممارسات تلك المجموعات التي توصف بأنها "قطاع طرق ومثيري شغب"، بتوقف حركة الأسواق وأعمال المواطنين منذ نحو اسبوع.