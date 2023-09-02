سیاسة

رئيس إقليم كوردستان: كركوك تحتاج إلى تطبيق القانون والدستور

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نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إن قطع الطريق السريع بين أربيل وكركوك خلال الأيام الستة الماضية "عملٌ غير قانوني".

وتأسّف رئيس الإقليم على أن السلطات المحلية في كركوك "لم تقم بإزالة هذا العمل غير القانوني حتى الآن".

وقال: كركوك تحتاج إلى تطبيق القانون والدستور ولا تحتاج إلى المزيد من الأنشطة غير القانونية.

وأضاف في بيانٍ له، السبت: احتج المواطنون الكورد في كركوك اليوم، بعد أن وقفت السلطات المحلية متفرجة إزاء أعمال قطع الطرقات التي أثرت على حياة الناس بشكل عام.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن أسفه لأن السلطات المحلية "استخدمت العنف ضد المتظاهرين الكورد وأدى لاستشهاد شاب وإصابة آخرين".

وفي الوقت الذي أكّد أنهم "يراقبون التوترات الأمنية في كركوك ببالغ القلق"، أدان رئيس الإقليم بشدة إطلاق النار على المتظاهرين واستخدام الأسلحة ضدهم.

معتبراً أن خلق الفلتان الأمني في كركوك يشكّل تهديداً خطيراً للتعايش والأمن والاستقرار في المحافظة.

وقال نيجيرفان بارزاني: على الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً، ومن واجب القوات الأمنية حماية أمن جميع مكوّنات كركوك دون تمييز، وتسليم مطلقي النار إلى العدالة.

واعتبر أن مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار الأمني تقع على عاتق جميع الأطراف، وعليها ألا تسمح بتفاقم الوضع الأمني في كركوك تحت أي ذريعة، ويجب إعادة فتح الطرقات وإعادة السلام والحياة الطبيعية للمواطنين.

 

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