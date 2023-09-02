محلل عسكري: ما يحدث في كركوك هي محاولات لفصل المدينة عن كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المحلل العسكري محمد صابر، اليوم السبت، أن الأحداث التي تجري في كركوك، هي محاولات لفصل المدينة عن كوردستان، مشيراً إلى أن الأمر يستهدف كافة الكورد، ولا يتعلق باستعادة بعض المقرات فقط.

وقال محمد صابر في مقابلة مع كوردستان24، إن "الكورد في كافة أجزاء كوردستان يشعرون بالألم جراء الأحداث الجارية في مدينة كركوك"، لافتاً إلى أن "ما يحدث في كركوك هي محاولات لفصل المدينة عن كوردستان، وهذا لا يستهدف كركوك فقط، بل غداً سيكون الحال كذلك في أربيل والسليمانية أيضاً".

وشدد على أن "العرب الشوفينيين قالوا إنهم يقاتلون من أجل الهوية، وهذا إعلان للحرب"، مضيفاً "أولئك هم الذين وضعوا الكورد والبيشمركة داخل الأقفاص في الحويجة، وتجولوا بهم داخل المدينة، وفي النهاية قتلوهم جميعاً، لذا فهؤلاء هم الذين يقتلون الكورد مجدداً".

وتظاهر المواطنون الكورد في كركوك مساء اليوم السبت، ضد قطع الحشد الشعبي والعرب الوافدين والجبهة التركمانية الطريق الرئيسي بين كركوك - أربيل منذ الـ 28 من أغسطس آب الجاري.

وتسببت ممارسات تلك المجموعات التي توصف بأنها "قطاع طرق ومثيري شغب"، بتوقف حركة الأسواق وأعمال المواطنين منذ نحو أسبوع.

وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين الكورد، الأمر الذي أسفر عن استشهاد مواطنين كورديين، وإصابة ستة آخرين.

وقال الرئيس بارزاني في بيان، "قام مجموعة من المشاغبين منذ عدة أيام بقطع الطريق بين أربيل وكركوك بحجة منع إفتتاح مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، وعدم السماح للمواطنين أن يعيشوا حياتهم الطبيعية كما أنهم خلقوا أوضاعاً غير مناسبة وخطيرة للغاية لأهالي كركوك".

وأكد أن "كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش والتآخي والوحدة بين جميع المكونات في المدينة"، لافتاً إلى أن "هذه التصرفات غير اللائقة وغير القانونية ماهي الإ محاولة لخلق الفتنة وتمزيق النسيج المجتمعي والعيش المشترك".

كما دعا الرئيس بارزاني "رئيس الوزراء العراقي، إلى وضع حد لهذه العوائق والفوضى ووضع حد للقمع والتمييز والعراقيل التي تستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك وغيرها من المناطق".

كما طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التدخل للسيطرة على الوضع غير المقبول في كركوك.

وقال مسرور بارزاني في بيان، "نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك".

وأضاف: "كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد".

وأكد "على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".

وحث رئيس وزراء الإقليم "المواطنين العرب الأصليين والتركمان في كركوك على عدم السماح للغرباء بزعزعة استقرار المدينة وتعكير صفو التعايش بين مختلف المكونات".