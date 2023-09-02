مدير شرطة كركوك: سنحقّق في حادثة إطلاق النار على المتظاهرين

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير شرطة كركوك، كاوا غريب، إن جميع الأطراف السياسية والقيادة العراقية تجري محادثات لتهدئة الأوضاع في كركوك.

مؤكّداً أن هناك وعوداً بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها خلال اليومين المقبلين وفتح الطريق الرئيسي بين أربيل وكركوك.

وأشار غريب إلى أنه سيتم التحقيق مع كل من أطلق النار على المتظاهرين.

وأضاف: سنرفع مطالب كورد كركوك إلى الجهات المعنية لإيجاد حل لهم.

وتظاهر المواطنون الكورد في كركوك مساء اليوم السبت، ضد قطع الحشد الشعبي والعرب الوافدين والجبهة التركمانية الطريق الرئيسي بين كركوك- أربيل منذ الـ 28 أغسطس آب الجاري.

وأقدمت الجهات الأمنية على مواجهة المتظاهرين السلميين، باستخدام الرصاص الحي ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين.

ومنذ الـ 28 أغسطس آب الماضي، أعلنت مجموعة تتبع للعرب الوافدين والجبهة التركمانية معارضتهم لعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لافتتاح مقراته في كركوك، في تحدٍّ صارخ لقرارات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

وأقدمت تلك المجموعة على قطع الطرق الرئيسية بين كركوك وأربيل، والذي تسبب بتوقف أعمال المواطنين وحركة الأسواق.