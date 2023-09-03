مراسل كوردستان24: القوات الامنية تقوم باعتقالات عشوائية في المناطق الكوردية بكركوك

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24 في كركوك أن القوات العراقية أصابت شابين كورديين "عيسى أيوب ومحمد عدنان" بإصابات بالغة في منطقة سرجنار بكركوك، مؤكداً أن القوات العراقية تقوم باعتقالات عشوائية في المناطق الكوردية داخل المدينة.

وقال مراسل كوردستان24 اليوم السبت 2 أيلول 2023 "ان القوات العراقية أصابت شابين كورديين "عيسى أيوب البالغ من العمر 23 عاماً، ومحمد عدنان البالغ من العمر 31 عاماً باطلاقات نارية وإصاباتهم بالغة وخطيرة في منطقة سرجنار بمدينة كركوك.

وأضاف مراسل كوردستان24 "ان القوات الامنية العراقية قامت باعتقالات عشوائية للشبان الكورد في منطقة رحيماوا الكوردية في كركوك".

وبحسب آخر الاحصائيات فان عدد الضحايا ارتفع الى ثلاثة شهداء واثني عشر جريحاً برصاص القوات الامنية العراقية خلال مظاهرة للشباب الكورد اليوم في كركوك.

وتظاهر مواطنون كورد في كركوك اليوم السبت 2 أيلول 2023، لفتح الطريق الرئيسي الواصل بين كركوك وأربيل، والذي أغلق منذ خمسة أيام من قبل مجاميع تابعة لميليشيات الحشد الشعبي وبدعم من إدارة المدينة المحلية السلطوية الشوفينية وأطراف من العرب والتركمان أيضاً.