تقدم: ندعم الخطوات الرامية لحفظ الأمن في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أكد تحالف تقدم الذي يتراسه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دعمه للخطوات الرامية لحفظ الأمن في مدينة كركوك، التي تشهد توترات حالية.

وقال التحالف في بيان، "نتابع بقلق واهتمام كبيرين ما يدور في محافظتنا العزيزة كركوك من توترات واشكالات تهدد استقرار المحافظة ان لم يتم تلافيها وتطويقها بحكمة اهلها وبجهود القيادات السياسية والاجتماعية كافة".

وأضاف: "ندعم خطوات رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين، بهدف تفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر، ومنع دخول المحافظة في دوامة الخلافات والفوضى التي لن يستفيد منها إلا أعداء الاستقرار وتجار الأزمات".

ودعا تحالف تقدم، كافة الأطراف الى تغليب مصلحة كركوك والوطن، واللجوء إلى الحوار المباشر وتحكيم العقل ، وتعزيز سيادة القانون".

وتابع: " كما ندعو القائد العام للقوات المسلحة لأخذ زمام المبادرة من خلال الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتحقيق وفرض الأمن في المحافظة".

وأكد التزامه الكامل بورقة الاتفاق السياسي ، ودعم فقرات البرنامج الحكومي الذي نال ثقة أعضاء مجلس النواب عند تشكيل الحكومة العراقية، داعيا جميع الأطراف الى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي كاملا غير مجتزأً، وتتحمل المسؤولية كاملة كأطراف سياسية تعهدت بالالتزام بدعم البرنامج الحكومي وتنفيذ الاتفاق السياسي.

وتم فتح الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل، بعد ضغوط من المتظاهرين الكورد في كركوك، وترك أنصار الحشد الشعبي أماكنهم وأزالوا خيامهم التي كانوا قد أقاموها على الطريق الرئيسي، وأعيد فتح الطريق بعد اندلاع الاحتجاجات.

وكانت القوات الامنية العراقية قد أطلقت النار على متظاهرين كورد سلميين خرجوا احتجاجاً على إغلاق طريق كركوك – أربيل، وطالب المتظاهرون الكورد الذي رفعوا علم كوردستان، بإعادة فتح طريق كركوك- أربيل، وإنهاء إضرابات العرب الوافدين والجبهة التركمانية الذين تسببوا بتوقّف حركتي المرور والأسواق.