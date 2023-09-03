السلطات العراقية ترفع حظر التجول في كركوك غداة اشتباكات دامية

أربيل (كوردستان 24)- رفعت السلطات العراقية الأحد حظر التجول الذي فرضته قبل يوم في مدينة كركوك بعد مقتل أربعة أشخاص خلال تظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات.

وقال مراسل كوردستان 24، "رغم رفع حظر التجوال، فقد تم نشر عدد كبير من القوات الأمنية في الأحياء الكوردية، وخاصة رحيماوا، وعدم السماح للمواطنين بالخروج الى أعمالهم".

وقال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب لوكالة فرانس برس إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مساء السبت "تم رفعه".

وأكد أن "الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك".

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك، منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس السبت شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني أمس السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات سقوط ضحايا وجرحى، على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة كركوك.

وندد الرئيس مسعود بارزاني بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في كركوك وسقوط ضحايا وجرحى على خلفية ذلك، مشددا "على ان كركوك يجب ان تكون مثالا للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر أمس، من أنشطة غير قانونية في محافظة كركوك المتوترة منذ أسبوع.

من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عرب كركوك من السكان الأصليين وكذلك التركمان إلى إبعاد الغرباء عن المحافظة للحفاظ على السلم المجتمعي.