إيرادات العراق النفطية ترتفع بنسبة 6.67 بالمئة في آب الماضي

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت إيرادات العراق من النفط بنسبة 6.67 بالمئة على أساس شهري لتصل الى 8.846 مليارات دولار، فيما عزا خبير اقتصادي ذلك الى ارتفاع اسعار النفط.

وبحسب ما أفادت مجموعة بيانات وإحصاءات صدرت عن وزارة النفط، فإن مجموع الإيرادات النفطية لشهر آب الماضي ارتفعت بمقدار 55 مليون دولار وبنسبة 6.67 بالمئة لتصل الى 8.846 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر تموز التي بلغت فيها الإيرادات 8.293 مليارات دولار.

وزاد مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 7 بالمئة على أساس شهري لتصل الى 8.781 مليارات دولار، مقارنة بشهر تموز التي بلغت فيها الإيرادات 8.207 مليارات دولار.

ووفق البيانات، فإن العراق صدر النفط الخام للأردن عبر الحوضيات وبلغت الإيرادات 33 مليون دولار بكمية 464 ألف برميل.

وعزا الخبير الاقتصادي محمد الحسني زيادة الايرادات المالية الى "ارتفاع صادرات العراق النفطية لشهر آب بمقدار مليون برميل لتصل الى 106 ملايين برميل، مستدركا ان "هذه الصادرات ظلت مقيدة بسبب تأخيرات في تحديث البنية التحتية، بسبب تأخيرات في تحديث محطات الضخ".

واضاف ان "الاسعار حصلت دعما من ارتفاع اسعار النفط عالميا والتي بلغت ما بين 84 و 87 دولارا بفعل اتفاق منظمة أوبك+ على إجراء تخفيضات على إنتاجها، ما ادى الى تقليص المعروض النفطي مما ادى الى ارتفاع اسعار النفط عالميا بالرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ورفع الولايات المتحدة الفائدة بسبب التضخم مما يؤدي الى تباطؤ اقتصادها".