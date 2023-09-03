مركز حقوقي يحذّر من كارثة تلوث بلاستيكي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- حذّر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق اليوم الأحد 3 آب أغسطس 2023، من كارثة تلوث بلاستيكي كبرى في البلاد.

وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان، إن "التلوث البلاستيكي يهدد حياة المواطنين والبيئة في العراق، كما يؤثر بشكل مباشر على التنوع البيولوجي".

وأضاف: "لقد تخلصت البلدان في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من 686 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية عام 2023 أي حوالي 31 بالمئة من نفايات العالم".

وتابع، أنه "من دون تغييرات كبيرة في السياسة البيئية في العراق على نطاق واسع، فإن المعدل الذي يدخل فيه البلاستيك إلى البيئات الحياتية اليومية في العراق سيزداد بنحو 2.6 ضعفين من عام 2022 إلى عام 2040 وهو ما ينذر بكارثة تلوث بلاستيكي كبرى".

وطالب الغراوي، الحكومة والجهات المعنية بـ"الحد من استهلاك المواد البلاستيكية وزيادة إعادة التدوير وتقليل التسربات إلى الحد الأدنى لمنع التلوث البلاستيكي، وانشاء مرافق لإدارة النفايات ومعامل لتدويرها في كافة محافظات العراق وتدعيم السياسة الوطنية المتعلقة بإدارة النفايات وفصل النفايات في المصدر ووضع نماذج أعمال جديدة لتحسين دمج إدارة النفايات".