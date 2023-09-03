إياد علاوي: ما يحدث في كركوك وسنجار سببه عدم معالجة القضايا المعقّدة مبكرا

أربيل (كوردستان 24)- قال السياسي العراقي إياد علاوي اليوم الأحد، ان ما يحدث في كركوك وسنجار سببه عدم معالجة القضايا المعقّدة مبكرا، داعيا في الوقت نفسه كافة الأطراف في كركوك، الى التهدئة.

وجاء في بيان لمكتب علاوي:

مؤسف ان تنزلق وتتصاعد الاوضاع في كركوك لتصل الى صدامات بين الاخوة ابناء الوطن الواحد، لتتجاوز على قيم التعايش بين شرائح الشعب العراقي والسلم الاجتماعي الذي نسعى جميعًا للحفاظ عليه.

للأسف، كان من الواضح منذ مدة أن هذه الأحداث قد تطفو على السطح، ومنها ما يحصل في سنجار ايضا بسبب عدم وجود معالجة القضايا المعقدة والمحيطة بكركوك مبكرًا مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للعراق ووحدته وأمان مواطنيه.

نؤكد على أن كركوك هي مدينة عراقية متنوعة من ناحية الأعراق والثقافات، وأن سكانها، سواءً كانوا عربًا أو أكرادًا أو تركمانًا أو مسيحيين، عاشوا وتعايشوا سلميًا لفترة طويلة واستمرت هذه المدينة برفد جميع المحافظات بخيراتها الوفيرة من النفط والغاز.

ندعو بشدة جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض وعلى الفرقاء المعنيين العمل بكل جدية واجتهاد لوقف التصعيد ومنع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدنيين الأبرياء.

كما ندعو للبدء بشكل عاجل بحوار وطني يشمل جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى إعادة الاستقرار والسلام ومنع المظاهر المسلحة في المدينة، باستثناء القوات الأمنية والشرطة.

ونقترح أيضًا تأجيل أي انتخابات مجلس المحافظة في كركوك حتى تتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية فيها.

كما نطلب من الجميع الوقوف معًا من أجل العراق وتحقيق الاستقرار والوحدة والسلام في هذه الفترة الحرجة.