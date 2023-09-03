اعتقالات وانتشار كثيف للقوات الأمنية في الأحياء الكوردية رغم رفع حظر التجوال في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24، ان القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف في الاحياء الكوردية، وبدأت حملة تفتيش واعتقالات للشباب الكورد، على الرغم من رفع حظر التجوال في كركوك.

وقال مراسل كوردستان 24، "رغم رفع حظر التجوال، فقد تم نشر عدد كبير من القوات الأمنية في الأحياء الكوردية، وخاصة رحيماوا وسرجنار وشورش، وعدم السماح للمواطنين بالخروج الى أعمالهم".

وأكد أن جميع الأزقة والأحياء الكوردية في كركوك، قد استولت عليها قوات الأمن والقوات العسكرية، مما خلق عقبات أمام حركة المواطنين،مشيرا الى أن قوات الأمن العراقية بدأت عملية تفتيش واعتقال للشباب الكورد، والذين شاركوا في المظاهرة الليلة الماضية.

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك، منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس السبت شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني أمس السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات سقوط ضحايا وجرحى، على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة كركوك.

وندد الرئيس مسعود بارزاني بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في كركوك وسقوط ضحايا وجرحى على خلفية ذلك، مشددا "على ان كركوك يجب ان تكون مثالا للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".