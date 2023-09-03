عبد الله: إثارة الفوضى وقطع الطرق في كركوك يهدّد السلم ويزعزع الاستقرار

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن إثارة الفوضى وخلق الأزمات وقطع الطرق في كركوك "يهدّد السلم المجتمعي ويزعزع الأمن والاستقرار في المدينة".

وأجرى نائب رئيس مجلس النواب العراقي اتصالاتٍ هاتفية مع رئيس الوزراء وعدد من الأطراف والشخصيات في الساعات الماضية لبحث تطورات الوضع في كركوك.

وأعرب عبد الله عن أسفه لارتفاع عدد الشهداء الكورد إلى أربعة مع ازدياد الجرحى، إثر إطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين.

وأكّد أن إثارة الفوضى وخلق الأزمات وقطع الطرق والأضرار بمصالح المواطنين يهدد حتماً السلم المجتمعي ويزعزع الأمن والاستقرار في المدينة.

في غضون ذلك، دعا نائب رئيس مجلس النواب الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية وبسط الأمن وفرض سيادة القانون على الجميع، وحماية أمن وحياة كافة مكونات كركوك.

كما طالب بمنع كل من يحاول العبث بأمن المحافظة ومحاسبة العناصر الأمنية الذين أطلقوا النيران على المتظاهرين السلميين.

كذلك دعا إلى إعادة فتح طريق الرابط بين كركوك وأربيل وتأمين عودة الاستقرار والحياة الطبيعية للمدينة، بحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس.

وتظاهر المئات من مواطني كركوك، أمس السبت، احتجاجاً على إقدام مجموعاتٍ تتبع للحشد الشعبي والعرب الوافدين والجبهة التركمانية على قطع الطرق الرئيسية الواصلة بين كركوك وأربيل.

منذ الـ 28 أغسطس آب الماضي، أعلنت مجموعة تتبع للعرب الوافدين والحشد والتركمان معارضتها لعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لافتتاح مقراته في كركوك، في تحدٍّ صارخ لقرارات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

وأقدمت تلك المجموعة على قطع الطرق الرئيسية بين كركوك وأربيل، والذي تسبب بتوقف أعمال المواطنين وحركة الأسواق.