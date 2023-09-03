عبد الحميد: أربيل هي الوحيدة في الشرق الأوسط تصبح مدينة توأمة لـ ناشفيل الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد قائمّقام أربيل، نبز عبد الحميد، أن اتفاقية التوأمة مع مدينة ناشفيل الأميركية سيتم توقيعها في حفل رسمي في التاسع سبتمبر أيلول الجاري، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية وعدد من صناع القرار في الولايات المتحدة.

ومن المقرّر أن يغادر يوم غدٍ الاثنين، وفدٌ من أربيل إلى الولايات المتحدة، لحضور مراسيم توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينتي أربيل وناشفيل، وعقد سلسلة اجتماعات.

وقال عبد الحميد في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن ناشفيل سبق لها أن أعلنت التوأمة مع 9 مدنٍ أخرى، وستكون أربيل المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ستعلن معها التوأمة.

وأضاف: علاقة التوأمة بين المدينتين، مهم في مختلف النواحي، خاصةً الناحيتين السياسية والاقتصادية، وناشفيل هي عاصمة ولاية تينيسي الأميركية وهي متقدّمة على مستوى العالم في مجالات عدة.

وأشار قائمّقام أربيل، إلى أن اتفاقية التوأمة ستفتح المجال لمنح دراسية للطلاب الكورد في جامعات ناشفيل، كما سيشارك أطباء الإقليم في الدورات والمؤتمرات العلمية، وزيارة أطباء ناشفيل إلى كوردستان.

وقال: أربيل وحكومة إقليم كوردستان مهمتين بالنسبة للولايات المتحدة.

لافتاً إلى أن إعلان التوأمة بين أربيل وناشفيل كان نتاج 3 سنوات من الدراسة، من خلال زيارات متتالية من جانب وفود بمدينة ناشفيل للاطلاع على أوضاع أربيل عن كثب من جميع النواحي.