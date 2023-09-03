السوداني يشدد على محاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على محاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى في تظاهرات المدنيين الكورد البارحة في كركوك.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء".

وأضاف: "وجرى خلالها البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة للبلاد، كما تم تناول الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الخاصة بها".

وجدد رئيس السوداني، بحسب البيان، "التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلباً على الوضع العام في العراق".

وشدد على "توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقاً للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس السبت شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني أمس السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات سقوط شهداء وجرحى، على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة كركوك.

وندد الرئيس مسعود بارزاني بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في كركوك وسقوط شهداء وجرحى على خلفية ذلك، مشدداً على أن "كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر أمس، من أنشطة غير قانونية في محافظة كركوك المتوترة منذ أسبوع.

من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عرب كركوك من السكان الأصليين وكذلك التركمان إلى إبعاد الغرباء عن المحافظة للحفاظ على السلم المجتمعي.