في يوم واحد .. المحكمة الاتحادية  تصدر أمرا ولائيا بألغاء قرارعودة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني  إلى كركوك

أربيل (كوردستان24) - أوقفت المحكمة الاتحادية العليا قرار رئيس الوزراء العراقي بإخلاء مقر المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك – كرميان من قبل قيادة العمليات المشتركة في كركوك، بعد تقديم شكوى إلى المحكمة اليوم.

وعلقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الأحد ، تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وجاء في قرار المحكمة " أن قرار رئيس الوزراء العراقي بإخلاء المقر وتسليمه للحزب اليمقراطي الكوردستاني سيتم تعليقه لحين حل القضية.

واللافت في قرار المحكمة الاتحادية، خلافاً لكل الإجراءات القانونية والدستورية التي تتخذها لتلقي الشكوى والتحقيق فيها والبت فيها، أن الشكوى ضد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك، وتلقت الشكوى ، وعقدت اجتماعا وأصدرت قرارا خلال يوم واحد.

وقدم الشكوى وصفي عاصي، زعيم عشيرة العبيد المولود في بغداد، والذي يمثل معظم العرب في جنوب كركوك.

وفي 25 سبتمبر/أيلول، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قائد العمليات المشتركة، بإخلاء المقر وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد يوم من تظاهرات المواطنين الكورد في كركوك، حيث أستشهد أربعة مواطنين وهم (هاوكار عبد الله، هفال ستار، صمد محمد وحسين صابر) وأصيب 15 آخرون، كما أعتقل أكثر من 40 شاباً كوردياً أتهموا بالمشاركة في المظاهرات.

بعد قرار السوداني بتسليم مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، بتاريخ 28 آب 2023، قامت مجموعة من العرب الوافدين والشوفينيين في كركوك، أمام مقر المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، الذي يشغله الآن قائد العمليات المشتركة .