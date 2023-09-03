مراسل كوردستان24: القوات الامنية في كركوك تقوم بحملة إعتقالات عشوائية لشبان كورد

أربیل (كوردستان24) – أفاد مراسل كوردستان24 أن القوات العراقية تواصل اعتقال المتظاهرين الكورد وتقوم بحملة إعتقالات عشوائیة .

وقال مراسل كوردستان24 سوران كمران في كركوك، إن حملة اعتقال الكورد في كركوك مستمرة، فكل من ظهروا في تظاهرات الليلة الماضية في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة أو نشروا مقالات عن التظاهرة ، تم اعتقالهم من قبل القوات العراقية وتقديمهم إلى المحكمة اليوم.

وأضاف أن "القوات العراقية أعدت قائمة تحتوي على أسماء وعناوين كافة الكورد الذين شاركوا في تظاهرات كركوك، وسيتم اعتقالهم جميعا بموجب المادة الرابعة من الإرهاب وحملة الاعتقالات مستمرة".

وأضاف أن "مصير بعض المتظاهرين المعتقلين لا يزال مجهولا ولا يعرف ذويهم ما حدث لهم".

وتابع " إن بعض المعتقلين تم تقديمهم إلى المحكمة، وتم تبرئة 26 منهم من قبل القاضي.

بعد أن قام أنصار الحشد الشعبي وبعض العرب والتركمان بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى أربيل لمدة خمسة أيام وخلقوا عوائق أمام مواطني كركوك وإهانة علم ورموز إقليم كوردستان، خرج سكان المناطق الكوردية في كركوك عبر تظاهرات سلمية وأستشهد أربعة أشخاص وأصيب 14 آخرون عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين.