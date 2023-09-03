شيروان الشميراني: أحداث كركوك رسالة موجهة للكورد بأنه في حال عودتهم للمدينة سيواجهون ردة فعل كهذه

أربيل (كوردستان 24)- أكد الباحث والمحلل السياسي شيروان الشميراني، اليوم الأحد، أن ما حدث البارحة في كركوك عبارة عن رسالة موجهة للكورد، تشير إلى أنه في حال عودتهم للمدينة سيواجهون ردة فعل ومعاملة كهذه.

وقال شيروان الشميراني في مقابلة مع كوردستان24، إن "ما حدث البارحة في كركوك، وخاصة استشهاد عدد من المواطنين الكورد في المدينة، رسالة من المعارضين لعودة الكورد إلى المدينة، أنه إذا أردتم العودة إليها فإنكم ستواجهون ردة فعل كهذه".

وأشار إلى أن "ما يحدث في كركوك، خطة يتم العمل عليها منذ العام 2017"، مبيناً أن المتحكمين في كركوك "منذ سنوات مضت وإلى الآن يحاولون إبقاء كركوك مدينة مركزية وتركمانية".

وأكد أنه "ليس كل العرب الموجودين في كركوك يتصرفون بهذه الطريقة، لكن بعضهم وأغلبهم من قبيلة العبيد وهم يتمركزون في جنوب كركوك يتعاملون بهذه الطريقة مع الكورد، حيث أنه في الماضي لم يكن بمقدورهم التصرف بهذا الأسلوب".

ولفت إلى أن "الجبهة التركمانية في كركوك قبل سقوط نظام البعث ومنذ عام 2002، تمارس نفس السياسية الحالية العدائية تجاه الكورد".

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس السبت شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني أمس السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات سقوط شهداء وجرحى، على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة كركوك.

وندد الرئيس مسعود بارزاني بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في كركوك وسقوط شهداء وجرحى على خلفية ذلك، مشدداً على أن "كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر أمس، من أنشطة غير قانونية في محافظة كركوك المتوترة منذ أسبوع.

من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عرب كركوك من السكان الأصليين وكذلك التركمان إلى إبعاد الغرباء عن المحافظة للحفاظ على السلم المجتمعي.