عرفان عبد العزيز: هناك مؤامرة كبيرة لانتزاع كركوك من الكورد

أربيل (كوردستان 24)- أكد المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية عرفان عبد العزيز، اليوم الأحد، أن هناك مؤامرة كبيرة لانتزاع كركوك من الكورد.

وقال عرفان عبد العزيز في مقابلة مع كوردستان24، إن "كركوك مدينة كوردستانية، وكل الوثائق التاريخية إلى العام 1957 تثبت هذه الحقيقة".

وأشار إلى أن "هناك مؤامرة إقليمية ودولية تشجع الأشخاص العنصريين في كركوك للتعامل مع الكورد بطريقة عنصرية، في حين أن الكورد باستمرار رفعوا شعارات التآخي والسلام مع باقي مكونات المدينة".

وأضاف: "بعد العام 2003 غادر العرب الوافدون مدينة كركوك، إلا أن القوات الإمبريالية أعادتهم من جديد إلى المدينة، وكان هدف ذلك هو منع الكورد من استرداد المدينة".

وشدد على أن "للحزب الديمقراطي الكوردستاني تاريخ عريق في مدينة كركوك، فهم يعارضون عودة الحزب إلى المدينة، لأنهم يدركون جيداً أنه سيدافع عن المدينة وشعبها".

وتابع: "إذا استمر وضع العراق على هذا النحو، وأدارت الميليشيات والقوى السياسية البلاد عوضاً عن الحكومة، فإن العراق سيصبح سوداناً جديداً".

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس السبت شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني أمس السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات سقوط شهداء وجرحى، على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة كركوك.

وندد الرئيس مسعود بارزاني بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في كركوك وسقوط شهداء وجرحى على خلفية ذلك، مشدداً على أن "كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر أمس، من أنشطة غير قانونية في محافظة كركوك المتوترة منذ أسبوع.

من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عرب كركوك من السكان الأصليين وكذلك التركمان إلى إبعاد الغرباء عن المحافظة للحفاظ على السلم المجتمعي.