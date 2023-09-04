موسكو تعلن تدمير أربعة زوارق حربية ومسيرتين أوكرانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت موسكو أنها دمرت أربعة زوارق اوكرانية سريعة كان على متنها جنود اوكرانيون في البحر الاسود، وإسقاط مسيرة اوكرانية قبالة جزيرة القرم ومسيرة أخرى في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لاوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت" ليل الأحد الاثنين "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكريّة سريعة من طراز "ويلارد سي فورس" أميركيّة الصنع تحمل مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة".

وأشارت الوزارة إلى أن الزوارق كانت تتّجه نحو رأس طرخانكوت في غرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

كما أعلنت موسكو الإثنين أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود قبالة القرم وأخرى في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت الأربعاء عن تدمير أربع زوارق حربية أوكرانية كانت تقل 50 عنصرا من القوات الخاصة، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات الطائرات بلا طيّار على الأراضي الروسيّة وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014. وبدأت كييف هجوما مضادّا في بداية يونيو/حزيران لاستعادة الأراضي التي احتلّتها روسيا، معلنة مرارا عزمها على استعادة القرم.

وسبق أن أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش والذي كان قد استُهدف سابقا خلال الصيف.