بموجب الاتفاق، 94 عائلة من داعش تغادر مخيم الهول

أربیل (كوردستان 24) - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج العشرات من عوائل داعش من مخيم الهول بمحافظة الحسكة، وذلك بمبادرة من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، بالتنسيق مع شيوخ عشائر المنطقة..

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، إن 94 عائلة من داعش غادرت مخيم الهول إلى الرقة بمبادرة من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بالتنسيق مع شيوخ العشائر المحلية.

في 29 آب ، سلمت قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 64 طفلاً و30 امرأة من عائلات داعش في مخيم الهول إلى قيرغيزستان.

ووفقا للمرصد ،أرتفع عدد قتلى الاشتباكات بين مقاتلي العشائر التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية في بلدتي العذبة والحريجية إلى 25، مساء الثلاثاء، بينهم ثلاثة مدنيين وفتاتين وامرأة من مقاتلي العشائر. قُتل ستة من مقاتلي مجلس سوريا وأصيب 15 آخرون.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، انخفض عدد سكان مخيم الهول إلى نحو 73 ألف نسمة، مع عودة العديد من العراقيين والسوريين إلى ديارهم.