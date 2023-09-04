بالتعاون مع أربيل والسليمانية.. القوات العراقية تقبض على 4 إرهابيين

أربيل (كوردستان 24)- ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على 4 إرهابيين بينهم خبير متفجرات، وذلك بتعاونٍ مباشر مع أربيل والسليمانية بإقليم كوردستان.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن جهاز مكافحة الإرهاب بإشراف رئيسه الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي "نفذ سلسلة عمليات نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين من عصابات داعش الإرهابي".

وأكّدت الخلية في بيانٍ لها، الاثنين، أن قطعات الجهاز "تمكنت بالتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب بأربيل القبض على القيادي الإرهابي (و.م.م)".

ولفتت إلى أن القيادي الذي ألقي القبض عليه "يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لعصابات داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، أن جهاز مكافحة الإرهاب "بالتعاون مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية وبواجبين منفصلين، ألقى القبض على إرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال".

إلى ذلك، أوضحت خلية الإعلام الأمني أن الجهاز ألقى القبض على "أحد الإرهابيين في كركوك ضمن سلسلة عمليات نوعية نفذتها قوة خاصة تابعة له".