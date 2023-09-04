حكومة كوردستان تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن عدة ملفات

أربيل (كوردستان 24)- تعقد حكومة إقليم كوردستان مؤتمراً صحفياً، اليوم الاثنين، لتوضيح عدة نقاط حول بعض الملفات المهمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، إن حكومة كوردستان ستعقد مؤتمراً صحفياً بحدود الساعة 12:15 من بعد ظهر اليوم الاثنين، بشأن حصة الإقليم من الموازنة ورواتب موظفيه والعلاقة مع بغداد.

يأتي ذلك، بعد أن أعلن عضو مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، في تصريح لـ كوردستان24، إن "مجلس الوزراء العراقي قرر إرسال 500 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان".

وبحسب قرار مجلس الوزراء، سيُرسل المبلغ "كمنحة" لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين حسم المفاوضات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية.

من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي، في تصريح لـ كوردستان24، إن "إرسال مبلغ 500 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، يهدف إلى معالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خلال هذه الفترة حول قانون الموازنة الاتحادية".

وأوضحت أنه "بعد معالجة المشاكل العالقة بين الجانبين، سيتم إرسال حصة الإقليم من الموازنة كاملة".