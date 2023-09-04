أربيل (كوردستان24 )- حكومة إقليم كوردستان تعلن موقفها بشأن حصة الإقليم من الموازنة ورواتب موظفيه والعلاقة مع بغداد.

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، إن الحكومة العراقية تنتهج سياسة التجويع ضد شعب إقليم كوردستان.

وأضاف "ما نراه في الحكومة العراقية هو سياسة التجويع وخلط حقوق شعب إقليم كوردستان مع القضايا السياسية لإقليم كوردستان.

وقال بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي إن حكومة إقليم كوردستان حاولت باستمرار الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية منذ المفاوضات الأولى مع الحكومة الفيدرالية.، مشيرا ، إنه بعد كل المفاوضات، قررت الحكومة العراقية إرسال 500 مليار دينار لرواتب إقليم كوردستان، فيما يحتاج إقليم كوردستان إلى 940 مليار دينار وما ترسله الحكومة العراقية لا يكفي لتوزيع الرواتب..يتبع

وتابع " أن رئيس مجلس وزراء كوردستان تحدث مع وزير المالية إعطاء الأولوية للأموال المرسلة إلى إقليم كوردستان، للرواتب وسيقرر مجلس الوزراء ذلك يوم الأربعاء.

وأشار بيشوا هوراماني، إلى أن العقلية التي تحتل أراضي إقليم كوردستان في قرى " بلكانا "ومناطق أخرى، وتصدر قرارات ضد كوردستان باسم المحكمة وتقتل الشباب الكورد في كركوك، هي نفس العقلية القديمة،ولفت "نحن مستعدون لأي مفاوضات،وان حكومة الاقليم تجري المفاوضات بنوايا حسنة وبسلام وراحة، لكننا لا نعرف إلى متى سيستمر هذا السلام والراحة".