الداخلية العراقية تكشف أعداد الزوار الأجانب المشاركين في الأربعينية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن دخول أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون زائر أجنبي إلى العراق لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تصادف بعد غدٍ الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيانٍ، اليوم الاثنين، إن الجهات المعنية "شرّعت بتنفيذ إجراءات تسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد البرية والمطارات".

وأضافت، أن عدد السيارات والمركبات التي دخلت البلاد "بلغت 8478 مركبة"، بينما بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الأربعينية 3 ملايين و587 ألف و959 زائر.

وكانت قيادة العمليات المشتركة توقّعت في وقتٍ سابق، أن تصل أعداد زوار أربعينية الحسين القادمين من خارج العراق إلى نحو 7 ملايين زائر.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي حينها، "نتوقع وصول من 5 إلى 7 ملايين زائر أجنبي".

ويوافق العشرين من شهر صفر، من كل عام، مرور 40 يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء.

وتحوّلت أربعينية الحسين إلى حدث سنوي يحييه ملايين المسلمين الشيعة حول العالم، من خلال زيارة قبر الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وشارك في الأربعينية عام 2022، أكثر من 20 مليون شخص، بينهم 15 مليون عراقي، و5 ملايين أجنبي من نحو 80 دولة، غالبيتهم قدموا من إيران.