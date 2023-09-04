بيشوا هورامي: الحكومة العراقية تنتهج سياسة التجويع ضد شعب كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم حكومة كوردستان بيشوا هورامي في مؤتمر صحفي حول مسألة رواتب موظفي كوردستان ومستحقات كوردستان من الموازنة العراقية العامة "ان الحكومة العراقية تنتهج سياسة التجويع ضد شعب كوردستان".

وأضاف المتحدث باسم حكومة كوردستان "ما نراه من سياسات الحكومة العراقية هي سياسة التجويع ضد شعب كوردستان، وخلط حقوق شعب كوردستان بالقضايا السياسية".

وعرض فريق حكومة كوردستان التفاوضي مع الحكومة العراقية موقفه بشأن الاجتماعات في بغداد وكذلك مسألة رواتب موظفي كوردستان ومستحقات كوردستان المالية من الموازنة العراقية العامة".

وأوضح بيشوا هورامي في المؤتمر الصحفي "لقد حاولت حكومة كوردستان باستمرار ضمان امتثال الحكومة الاتحادية للاتفاقيات التي توصلت اليها مع حكومة كوردستان منذ مفاوضاتها الاولى بين الجانبين"، مؤكداً "ان الحكومة العراقية هي التي لم تلتزم بالاتفاقيات".

وأشار هورامي الى أنه "بعد كل هذه المفاوضات والاجتماعات قررت الحكومة الاتحادية إرسال 500 مليار دينار لرواتب موظفي كوردستان، في حين ان كوردستان تحتاج الى 940 مليار دينار شهريا لدفع الرواتب، وما ترسله الحكومة الاتحادية لا يكفي لتوزيع الرواتب.

وأضاف بيشوا هورامي ان "رئيس حكومة كوردستان تحدث مع وزير المالية بشأن الاموال المرسلة الى كوردستان، والالوية ستكون للرواتب وسيقررها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء".

وتابع هورامي قائلاً "العقلية التي تحتل أراضي كوردستان في قرية بلكانة وغيرها من المناطق، وتصدر قرارات ضد كوردستان باسم المحاكم، وتستهدف الشباب الكورد في كركوك، هي نفس العقلية التي استخدمت قديماً ضد شعب كوردستان".

وأكد المتحدث باسم حكومة كوردستان على انهم "مستعدون لأي مفاوضات، وحكومة كوردستان ستشارك في المفاوضات بنوايا حسنة وهدوء، لكننا لا نعرف الى متى سيستمر هذا الهدوء".