نائب رئيس لجنة النفط والغاز: بغداد تدفع 6 دولارات لشركات النفط بالإقليم لكل برميل

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، نهرو راوندزي، إن حكومة الإقليم تصدّر 90 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد، للاستهلاك المحلي.

مؤكّداً أنه الكمية "قابلة للزيادة في المستقبل، بحسب الحاجة".

وأوضح راوندزي في مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية "تدفع 8000 دينار (نحو 6 دولارات) لشركات النفط بالإقليم مقابل كل برميل نفط يتم إنتاجه".

معتبراً أن هذا المبلغ "زهيد جداً، وتعمل حكومة الإقليم على حلّ المشكلة".

في المقابل، أكّد راوندزي أن بغداد "تدفع للشركات العاملة ضمن 10 حقول نفط في العراق مبلغ 18 دولاراً لكل برميل نفط يتم إنتاجه".

وقال: هذا المبلغ أعلى بكثير من المبلغ المدفوع للشركات العاملة في كوردستان، في حين أن تكلفة إنتاج النفط في الإقليم أعلى بسبب موقعه الجغرافي.

وفي وقتٍ سابق، دعا وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، بغداد إلى سحب شكواها الثانية المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية بباريس والتي تطالب فيها بضرورة دفع أنقرة تعويضاتٍ تبلغ مليار ونصف مليار دولار بين عامي 2018 و2020، مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.

إلى ذلك، أوضح راوندزي أنه في حال اتفاق بغداد وأنقرة على استئناف تصدير نفط الإقليم، فإن حكومة كوردستان ستستمر بتصدير الكمية الحالية إلى بغداد، بينما ستصدّر الكمية المتبقية وهي أكثر من 300 ألف برميل إلى تركيا.

ومنذ الـ 25 مارس آذار 2023، توقّف ضخ النفط الخام من حقول إقليم كوردستان إلى تركيا عبر ميناء جيهان.

وبموجب الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، يتعين على حكومة كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة سومو، مقابل منح الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم المالية.