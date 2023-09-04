خمسة بلديات تنضم  إلى إدارة زاخو المستقلة

أربيل (كوردستان24) - أعلن مدير عام بلديات محافظة دهوك أنه إعتبارا من اليوم الاثنين 4 أيلول 2023 ستنضم بلديات إدارة زاخو الذاتية الخمسة (بيرسفي، إبراهيم خليل، دركار، بيكوفا، باتيفا) ستنضم رسمياً من المديرية العامة للبلديات في محافظة دهوك إلى المديرية العامة للبلديات في إدارة زاخو الذاتية.

وقال المهندس ديار بحري رسول من المديرية العامة للبلديات في محافظة دهوك، في مؤتمر صحفي، بعد تأسيس إدارة زاخو المستقلة أصبحت بلدية زاخو مستقلة لأول مرة في آذار 2021، وبعدها تم إنشاء المديرية العامة للبلديات في إدارة زاخو المستقلة، وبعد ذلك تم إنشاء المديرية العامة للبلديات في إدارة زاخو المستقلة ،وهذا ما سهل إجراءات إلحقاها رسميا بادارة زاخو المستقلة اليوم الاثنين 4 ايلول 2023 تعيين بلديات ( برسفي وابراهيم خليل ودركار وبيكوفا وباتيفا ) من المديرية العامة للبلديات في محافظة دهوك وإلحاقها الى المديرية العامة للبلديات ضمن الحدود الادارية لادارة زاخو المستقلة .

وأوضح : "اعتبارا من اليوم ستعمل هذه البلديات مع المديرية العامة لزاخو وتباشر أعمالها مشيرا ، ربما ياخذ هذا القرار وقتا ،وبسبب الإجراءات الإدارية وإنشاء المديرية العامة للبلديات في إدارة زاخو المستقلة أخذ القرار وقتا لحين تنفيذه ،من قبل مجلس وزراء إقليم كوردستان تسهيلا لاهالي زاخو.