الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأردني عن إسقاط طائرة مسيّرة جديدة فجر اليوم الاثنين، كانت تحاول تهريب مخدرات من سوريا إلى أراضي المملكة.

وقال بيانٌ للجيش الأردني، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة دون طيار الحدود (من سوريا إلى الأردن بطريقة غير مشروعة".

وأضاف أنها أسقطت داخل حدود المملكة وكانت "محملة بكمية من مادة الكريستال" المخدرة، بحسب فرانس برس.

وكان الجيش الأردني سبق أن أسقط الإثنين الماضي مسيرة قادمة من الأراضي السورية كانت الرابعة التي أُسقِطت خلال مدة شهر.

وفي 16 آب، أعلن الجيش أنّه أسقط طائرة مسيّرة كانت تحاول تهريب متفجّرات من نوع "تي إن تي" من سوريا إلى المملكة.

وفي 13 آب، أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا.

وفي 24 تموز، أُسقطت طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا.

يأتي ذلك، في أعقاب أول اجتماع للجنة مشتركة أردنية-سورية في عمان بحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن.

وكان الجيش أسقط في حزيران طائرتين أخريين واحدة حملت أسلحة والأخرى مخدرات. كذلك أسقطت طائرة محملة بقنابل يدوية وبندقية في 25 شباط الماضي.

ويكافح الجيش الأردني عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّاً من سوريا إلى المملكة.

ويقول مسؤولون إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصاً إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.