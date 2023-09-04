وزير مالية الإقليم: 500 مليار دينار لا تلبي احتياجات حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، إن مبلغ 500 مليار دينار الذي أرسلته بغداد لا يلبي احتياجات الإقليم.

مؤكّداً أن الحكومة لا يمكنها توزيع رواتب جميع موظفيها والعاملين لديها بـ 320 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية.

جاء ذلك، خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك اليوم الاثنين، مع بعض أعضاء وفد حكومة إقليم كوردستان الذي يجري محادثات مع وفد الحكومة العراقية منذ عدة أشهر.

وأوضح شيخ جناب، أن المحادثات السابقة بين الحكومتين (إقليم كوردستان والاتحادية)، لم تثمر عن أية نتائج إيجابية.

وقال: للأسف رجعنا إلى طريقة القرض، وهذا القرض الذي أرسلته بغداد (500 مليار دينار) لا يمكن تلبية احتياجات الإقليم.

وتحتاج حكومة إقليم كردستان إلى 940 مليار دينار شهرياً لتوزيع رواتب الموظفين، ويقول شيخ جناب: حالياً لم تعد لدينا إيرادات النفط، والإيرادات غير النفطية تحسبها الحكومة الاتحادية من ضمن نفقات الإقليم.

وأضاف: لدينا نحو 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية لجميع احتياجات المنطقة، وهذا المبلغ يضاف إلى 500 مليار دينار التي ترسلها بغداد.

وترغب حكومة إقليم كوردستان في مواصلة المحادثات مع الحكومة العراقية، وفق ما أشار وزير المالية والاقتصاد، "لرفع الظلم الواقع على إقليم كوردستان".

معرباً في الوقت ذاته عن عدم رضا حكومة الإقليم عن حجم الأموال التي أرسلتها بغداد إلى أربيل.

وقال: سبق لحكومة الإقليم أن تقدمت بشكوى إلى المحكمة الاتحادية بشأن الإنفاق الفعلي، إلا أنها لم تقدم جواباً قانونياً ودستورياً.

وأوضح شيخ جناب، أن حكومة كوردستان أنفقت خلال الأشهر الستة الفائتة نحو 5 تريليون دينار، أي اكثر من 900 مليار دينار شهرياً.

ولفت إلى أن الحكومة الاتحادية جاءت لتخصم نفقات المحافظات العراقية الـ 15، ثم خصصوا حصة الإقليم 12.67%، ووفق هذه النسبة، لن يحصل الإقليم على أكثر من 598 مليار دينار شهرياً.