كركوك – صحفيون يطالبون بحماية حرية الصحافة بعد إعتقالهم أثناء تغظية تظاهرات المدينة  

أربيل (كوردستان24 ) - أخلت محكمة استئناف كركوك سبيل صحفيين اليوم الاثنين بعد اعتقالهم أثناء تغطية فض التظاهرات التي شهدتها المدينة.

ومنعت الاجهزة الامنية في كركوك فريق التلفزيون العربي القطري المكون من المراسل غسان خضر والمصور مهند عادل من التصوير أثناء تغطيتهم الأحداث في كركوك التي راح ضحيتها أربعة شهداء كورد بإطلاق نار عشوائي.

وقال فريق التلفزيون العربي لكوردستان 24 :" إنه تم احتجازهم في مركز أمني بكركوك تعسفياً، كم سحبت منهم معدات البث، وحذفت المادة المصورة بطريقة تخالف قانون حرية الصحافة العراقي".

وعبر فريق قناة العربي عن استنكاره لاحتجازه دون وجود مبرر مطالباً الجهات المعنية بحماية الحريات الصحفية في هذه المدينة ،كما أدان صحفيون الحادثة واعتبروها تعدياً على حرية الصحافة.

وتظاهر مواطنون كورد في كركوك يوم السبت الماضي استنكاراً لقطع الطريق الرئيسي الرابط بين ( كركوك اربيل ) من قبل مجموعة من العرب الوافدين وبدعم من الحشد الشعبي ،بعدها أطلقت القوات الامنية التي تجمعت بشكل مكثف في مكان التظاهرة النار على المتظاهرين السلميين وأوقعت أربعة شهداء وخمسة عشرة جريحا وأعتقلت أكثر من 40 أخرين بشكل عشوائي .