أردوغان وبوتين يلتقيان في سوتشي لإحياء اتفاق تصدير الحبوب

أربيل (كوردستان 24)- في محاولة جديدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

وخلال اللقاء الذي يعد الأول بين الرئيسين منذ تشرين الأول/أكتوبر، أبلغ بوتين أردوغان استعداده للبحث في إعادة تفعيل الاتفاق الذي تسعى أنقرة لإحيائه بعدما أنهت روسيا العمل به.

وأبدى بوتين الاثنين استعداده للبحث في إعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تسعى أنقرة لإحيائها بعدما أنهت روسيا العمل بها في تموز/يوليو.

وقال بوتين خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود "أعلم أن لديكم نية إثارة مسألة الاتفاقية بشأن الحبوب. نحن منفتحون على المباحثات".

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو/ تموز الماضي بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل، إضافة إلى عدم شحن كميات كافية من القمح الأوكراني إلى البلدان المحتاجة.

وخلال اللقاء الذي يعد الأول بين الرئيسين منذ تشرين الأول/أكتوبر، أبلغ بوتين أردوغان استعداده للبحث في إعادة تفعيل الاتفاق الذي تسعى أنقرة لإحيائه بعدما أنهت روسيا العمل به.

يأتي اللقاء وسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح لسفن شحن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن، مشترطة أخذ مصالحها في الاعتبار لإعادة العمل بها.