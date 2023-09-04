صحة وبیئة

الأنواء الجوية تعلن انخفاضاً ملحوظاً بالعواصف الترابية للموسم الحالي

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء الغبار العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عدم تسجيل حدوث عواصف ترابية خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما حددت موعد حسم الدراسة المطرية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، قوله إن "التقارير الصادرة من قسم التنبؤ الجوي لا تشير إلى وجود متغيرات او حدوث عواصف ترابية خلال الأيام المقبلة".

وأوضح، أن "الموسم الحالي، شهد انخفاضاً ملحوظاً في العواصف الترابية، فقط تصاعد للغبار في بعض الأماكن وهي متفرقة وليست دائمية".

وبشأن الخطة المطرية، ذكر الجابري، أن "الدراسة المطرية لم تحسم لغاية الآن، حيث عادة ما تكون نهاية شهر أيلول ومطلع شهر تشرين الأول، وهي خطة مشتركة وصعبة نتيجة التغييرات المناخية التي يشهدها العالم"، لافتاً إلى أن "قسم التنبؤ في رقابة مستمرة لمتابعة حالة الطقس".

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