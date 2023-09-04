زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إقالة وزير الدفاع، أوليكسي ريزنيكوف، من منصبه.

وتولى ريزنيكوف قيادة الوزارة قبل بدء الغزو الروسي الواسع النطاق في فبراير/ شباط 2021، وقال الرئيس زيلينسكي قال في خطابه المسائي إن الوقت قد حان لاستخدام "أساليب جديدة" في وزارة الدفاع.

ورشح الرئيس الأوكراني، رستم أوميروف، الذي يدير حاليا صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا، خلفا لريزنيكوف.

وأكد ريزنيكوف في منشور على موقع X (أكس)، تويتر سابقا، أنه قدم خطاب استقالته إلى برلمان البلاد.

وأعلن الرئيس الأوكراني في خطابه الذي ألقاه من العاصمة كييف: "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".

وبحسب ما أفادت تقارير بثتها وسائل إعلام أوكرانية، بأن ريزنيكوف سيصبح سفير كييف الجديد في لندن، لأنه طور علاقات جيدة مع كبار السياسيين.

وأصبح ريزنيكوف، "57 عاما"، شخصية معروفة بعد بداية الحرب في أوكرانيا. وحظي باعتراف دولي، وهو يحضر بانتظام الاجتماعات التي تتم مع حلفاء أوكرانيا الغربيين واضطلع بدور رئيسي في الضغط من أجل الحصول على معدات عسكرية إضافية.

لكن إقالته كانت متوقعة منذ بعض الوقت.