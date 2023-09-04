السوداني يوجّه بإطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك

أربيل (كوردستان 24)- وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك الأخيرة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن" القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه بإطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك الأخيرة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العناصر التي ارتكبت الاعتداءات في كركوك ستلاقي جزاءها العادل، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية أهالي كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن" رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل عددا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك، يمثلون مختلف المكونات، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، شاخوان عبد الله، وجرى، خلال اللقاء، البحث في التطوّرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، واستعراض الواقع المحلي فيها، وأهم متطلبات حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة التي تتميز بتنوعها الثري بأطيافها العراقية المتآخية."

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن" العناصر التي ارتكبت الاعتداءات وعملت على إثارة الفتنة، ستلاقي جزاءها العادل على وفق القانون"، مبينا، أن" القوات الأمنية في كركوك، بمختلف صنوفها ومسمياتها، ملتزمة بحماية أهالي المحافظة وحقوقهم في العيش الكريم والتعبير عن الرأي، والتمتع ببيئة آمنة يغلب عليها التسامح وقبول الآخر، وهذا ما يتميز به أهالي كركوك".