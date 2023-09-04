سیاسة

مطار أربيل الدولي يُفنّد اخبارا بخصوص اعتقال عدد من العاملين فيه

author_image سوار أحمد
کوردستان مطار اربيل اعتقال

أربيل (كوردستان 24)- نفى مطار أربيل الدولي اليوم الاثنين، أخبارا تم تداولها بخصوص اعتقال عدد من موظفيه، بتهمة غسيل الأموال.

وذكر بيان للمطار، انه وبعد تداول اخبار اعتقال 20 موظفا من موظفي مطار أربيل من قبل القوات الأمنية في المطار، بتهمة غسيل الأموال، فإننا نؤكد بأن هذه الأخبار لا أساس لها وهي عارية من الصحة.

ودعا البيان كافة الوسائل الإعلامية والقنوات التلفزيونية، الى توخي الحذر عند نقل الاخبار وعدم جعل مطار أربيل وسيلة للتضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف