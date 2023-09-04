مطار أربيل الدولي يُفنّد اخبارا بخصوص اعتقال عدد من العاملين فيه

أربيل (كوردستان 24)- نفى مطار أربيل الدولي اليوم الاثنين، أخبارا تم تداولها بخصوص اعتقال عدد من موظفيه، بتهمة غسيل الأموال.

وذكر بيان للمطار، انه وبعد تداول اخبار اعتقال 20 موظفا من موظفي مطار أربيل من قبل القوات الأمنية في المطار، بتهمة غسيل الأموال، فإننا نؤكد بأن هذه الأخبار لا أساس لها وهي عارية من الصحة.

ودعا البيان كافة الوسائل الإعلامية والقنوات التلفزيونية، الى توخي الحذر عند نقل الاخبار وعدم جعل مطار أربيل وسيلة للتضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة.