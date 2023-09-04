"بارزاني الخيرية" تطلق مسابقةً للبحث الأكاديمي في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الاثنين، انطلاق مسابقة البحث الأكاديمي المتميز، وذلك بإشرافها وبالتنسيق مع الجامعة اللبنانية الفرنسية في أربيل.

وقال رئيس المؤسسة موسى أحمد، في مؤتمر صحفي، إن "هذا الإعلان يأتي ضمن برامج المؤسسة لتطوير القطاع الأكاديمي والارتقاء بمستوى البحوث، حيث سيتم المنافسة بين الباحثين الأكاديميين واختيار أكثر البحوث تميزاً للفوز بالمسابقة".

وأكد أحمد، أن "مؤسسة بارزاني الخيرية تخصص من موازنتها جزءاً للاهتمام بالقطاع التعليمي والأكاديمي سنوياً وللمساهمة في هذه النشاطات".

وتنشط مؤسسة بارزاني الخيرية في العديد من المشاريع التعليمية منها على سبيل المثال الذي نفذته بالاشتراك بينها ومؤسسة (LDS)الامريكية ومنظمة (one vision) ، لبناء 127 صفا دراسيا في 32 مدرسة في إقليم كوردستان، والذي نفذ بالتنسيق مع وزارة التربية ومديريات التربية في محافظات أربيل، دهوك، السليمانية، إدارة كرميان، زاخو، رابرين و سوران، ومن المقرر أن ينتهي المشروع قبل افتتاح المدارس في السنة الدراسية 2023-2024.