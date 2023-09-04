بيشوا هوراماني: مجلس وزراء الإقليم سيتخذ قراره النهائي الأربعاء المقبل بشأن قضية الـ 500 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الاثنين، إن مجلس وزراء كوردستان سيتخذ قراره النهائي في جلسة الأربعاء المقبل بخصوص إرسال بغداد 500 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم "كمنحة" لدفع رواتب الموظفين.

وقال بيشوا هوراماني في مقابلة مع كوردستان24، تعلقياً على إرسال بغداد 500 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم، إن "ما تم إقراره لا يرتبط بأي شكل بالاتفاق السياسي والقانوني والدستوري والأخلاقي المبرم بين إقليم كوردستان والعراق، ولا يصل إلى نصف المبلغ المطلوب لدفع رواتب موظفي الإقليم، والذي يتجاوز 900 مليار دينار شهرياً".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان ستجتمع يوم الأربعاء المقبل، والأطراف المشكلة والمشاركة في الحكومة ستعطي رأيها بشأن قضية الـ 500 مليار دينار"، مشدداً على أن "حكومة الإقليم منذ تشكلها لم تُعطى القرارات فيها بشكل فردي، بل باستمرار تشارك كل الأطراف المشاركة في الحكومة باتخاذ القرارات"، لافتاً إلى أن "المبلغ الذي سترسله الحكومة الاتحادية إلى الإقليم يشبه الصدقة!".

وأكد أن "عقلية الإقصاء وخنق الكورد بعد العام 2003 لا زالت سائدة في العراق"، مبيناً أن "الحكومة العراقية وشركة سومو منذ الـ 25 من حزيران 2023، تستلم ما بين 85 و95 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان"، مشدداً على أن "حكومة الإقليم لم تتلقى دولاراً واحداً مقابل النفط الذي سلمته لبغداد، في وقت أن حكومة الإقليم كانت مستعدة لتسليم الحكومة الاتحادية وشركة سومو كميات أكبر من التي تم تسليمها".

ولفت إلى أن "الحكومة الاتحادية تهربت من أداء واجبين، الأول عدم إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة ورواتب الموظفين، والثاني عدم إعطاء حقوق الشركات النفطية المنتجة للنفط في إقليم كوردستان"، مشدداً على أن "ما تفعله الحكومة الاتحادية مقابل إقليم كوردستان مؤامرة وبدأت بها".

وبشأن أحداث كركوك، أوضح هوراماني أن "هناك تواصلاً بين رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الحكومة الاتحادية بشأن الأوضاع في كركوك"، مبيناً "إن لم يتم السيطرة على الوضع، فإن الظلم المُمارس بحق الكورد سيبقى مستمراً، وستكون نتائجه كارثية".

وفي وقت سابق، قال العضو في مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، في تصريح لـ كوردستان24، إن "مجلس الوزراء العراقي قرر إرسال 500 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان".

وبحسب قرار مجلس الوزراء، سيتم إرسال هذا المبلغ المالي إلى إقليم كوردستان "كمنحة" لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين حسم المفاوضات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية.

وأشار الدوبرداني إلى أن "مجلس الوزراء العراقي صادق خلال اجتماعه يوم الأحد 4 أيلول سبتمبر 2023، على قرار تجديد عقود مصفاتي (كار وقيوان)".

في السياق، قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي، في تصريح لـ كوردستان24، إن "إرسال مبلغ 500 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، يهدف إلى معالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خلال هذه الفترة حول قانون الموازنة الاتحادية".

وأوضحت الدليمي أنه "بعد معالجة المشاكل العالقة بين الجانبين، سيتم إرسال حصة الإقليم من الموازنة كاملة".