قوات "الوحدة الوطنية" تحرّر سوريين من قبضة مسلّحين في ليبيا

أربيل (كوردستان 24)- نجحت القوات الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في تحرير 10 سوريين احتجزتهم مجموعة مسلحة بمدينة رقدالين على الساحل الغربي للبلاد، بداعي طلب الفدية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، إن مكتب المعلومات والتحري وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي، تلقّى بلاغاً بشأن خطف فتاة سورية الجنسية بـ "رقدالين" من أشخاص مجهولي الهوية.

وأكّدت الوزارة في بيانٍ لها، الاثنين، أن الجهود الأمنية، أسفرت عن ضبط 3 أشخاص داخل منزلٍ مهجور، وهم من ذوي السوابق الجنائية.

وأضاف البيان، أن القوات الأمنية عثرت بداخل المنزل على 10 سوريين خُطِفوا تحت التهديد بقوّة السلاح، أمام فندق الدلفين بمدينة زوارة.

فور تلقي مكتب المعلومات والتحري وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي بلاغ بشأن اختطاف فتاة سورية الجنسية بمدينة رقدالين من قبل أشخاص مجهولي الهوية.https://t.co/kHmIPhFCE1 pic.twitter.com/isIvqyDAhW — وزارة الداخلية - ليبيا (@moigovly) September 4, 2023

وقالت الوزارة، إن الفتاة المبلّغ عنها نُقِلت لمدينة زوارة، بعد التنسيق مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زوارة للمساعدة في تحريرها.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، أن أغلب المختطفين هم من الأطفال الصغار والرضع، وفق ما تابعته كوردستان 24 .

مؤكدة أن احتجاز هؤلاء السوريين كان بهدف ابتزازهم والحصول على الأموال مقابل إطلاق سراحهم.

وسبق أن تعرض سوريون للخطف في ليبيا على يد مجموعات مسلحة، أثناء توجّههم إلى الدول الإفريقية بداعي الوصول إلى القارة الأوروبية عبر البحر المتوسط.