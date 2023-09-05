مظاهرات في دهوك ضد سياسات الحكومة الاتحادية تجاه كوردستان

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن ينظم نشطاء المجتمع المدني والمنظمات وأهالي محافظة دهوك اليوم تظاهرة ضد سياسات الحكومة الاتحادية تجاه كوردستان، واستشهاد مواطنين كورد في كركوك.

وقال رجل الدين الملا أنس دوسكي أحد منظمي التظاهرة في دهوك لكوردستان24 "ان الهدف من التظاهرة هو ايصال رسالة الى الاحزاب السياسية في كوردستان والمجتمع المدني الدولي للضغط على الحكومة العراقية لتغيير سياساتها تجاه كوردستان.

وبعد خمسة أيام من قيام أنصار الحشد الشعبي وبعض الاطراف العربية والتركمان بقطع الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل ووضع العراقيل أمام حركة المواطنين في كركوك، وإهانة رموز كوردستانية وعلم كوردستان، خرج المواطنون الكورد في كركوك بتظاهرة سلمية مطالبين بفتح الطريق بين كركوك وأربيل وحماية مقدسات كوردستان.

القوات الامنية العراقية قابلت التظاهرة السلمية للشبان الكورد بإطلاق النار عليهم، واستشهد على إثرها أربعة شبان كورد وأصيب خمسة عشرة آخرين، برصاص نفس القوات التي كانت تحمي أنصار الحشد الشعبي لمدة خمسة أيام.

في غضون ذلك قال المتحدث باسم حكومة كوردستان بيشوا هورامي يوم أمس، أنه بعد كل الاجتماعات التفاوضية التي اجريناها مع بغداد، قررت الحكومة الاتحادية إرسال 500 مليار دينار لرواتب موظفي كوردستان، فيما تحتاج كوردستان الى 940 مليار دينار.

وأضاف هورامي خلال المؤتمر الصحفي "الحكومة الاتحادية تنتهج سياسة التجويع ضد شعب كوردستان، وتخلط مسألة حقوق شعب كوردستان بالقضايا السياسية".