أوكرانيا تعلن عن عدم تقديم أي تنازلات في استئناف صفقة الحبوب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أوكرانيا عن عدم تقديم أي تنازلاتٍ لاستئناف صفقة الحبوب عبر البحر الأسود والتي تسعى تركيا لإحيائها بعدما أنهت روسيا العمل بها في يوليو تموز الفائت.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن أوكرانيا ستدافع عن جميع المواقف المبدئية، بما في ذلك ضغوط العقوبات على روسيا.

وقال كوليبا إن "موقفنا عادل، لا يجب علينا أن نكون رهائن للابتزاز الروسي، عندما تخلق روسيا المشاكل ثم تدعو الجميع لحلها".

وأضاف أن "الدبلوماسيين الأوكران تواصلوا مع الجانب التركي قبل لقاء أردوغان وبوتين، في مدينة سوتشي، وشرحوا كل شيء بوضوح".

موضحاً أن "كييف تتطلع إلى سماع ما سينقله لها المسؤولون الأتراك من سوتشي، لمعرفة كل التفاصيل، ومن ثم ستتخذ القرار المناسب"، بحسب روسيا اليوم.

وتعود أسباب وقف العمل باتفاق الحبوب إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق.

في حين تطالب موسكو حالياً بضمانات موثوقة للوفاء بالتعهدات الواردة في الاتفاق كي تُستأنف صفقة الحبوب.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين بمدينة سوتشي في محاولة جديدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وخلال اللقاء الذي يعد الأول بين الرئيسين منذ اكتوبر تشرين الأول، أبلغ بوتين أردوغان استعداده للبحث في إعادة تفعيل الاتفاق.

مقابل ذلك، أبدى الرئيس الروسي استعداده للبحث في إعادة تفعيل اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وانسحبت روسيا من الاتفاق، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه، بداعي أن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل، وعدم شحن كميات كافية من القمح الأوكراني إلى البلدان المحتاجة.