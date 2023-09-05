علامات وجود الالتهاب والنصائح الغذائية لمواجهته

أربيل (كوردستان24)- الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة أو المرض، ولكن عندما يصبح مزمنًا، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

ويعد التعرف على علامات الالتهاب واتخاذ الخيارات الغذائية لتقليله أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة، وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

علامات الالتهاب

1. التعب المستمر

الشعور بالتعب طوال الوقت يمكن أن يكون علامة على التهاب مزمن. يمكن للاستجابة المناعية لجسمك أن تستنزف طاقتك.

2. آلام المفاصل

آلام المفاصل غير المبررة والتيبس قد تشير إلى الالتهاب.

حالات مثل التهاب المفاصل غالبا ما تنطوي على التهاب مزمن.

3. مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤثر الالتهاب على أمعائك، ما يؤدي إلى مشاكل مثل الانتفاخ أو الإسهال أو الإمساك.

4. مشاكل الجلد

يمكن أن تتفاقم حالات مثل الأكزيما أو الصدفية أو حب الشباب بسبب الالتهاب.

5. الالتهابات المتكررة

إذا كنت تمرض أكثر من المعتاد، فقد يكون جهازك المناعي في حالة تأهب قصوى بسبب الالتهاب المزمن.

نصائح غذائية لمواجهة وتجنب الالتهاب

توصلت احدى الدراسات الى نظام غذائي يمكن أن يجنب أو يقلل الالتهاب، يقوم على ما يلي:

1. الفواكه والخضروات

تناول الفواكه والخضروات الملونة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهاب.

2. الحبوب الكاملة

اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان، والتي توفر الألياف والمواد المغذية لدعم صحة الأمعاء.

3. الكركم

تحتوي هذه التوابل على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات. استخدمه في الطبخ أو فكر في تناول مكملات الكركم.

4. الزيوت الصحية

زيت الزيتون وزيت الأفوكادو غنيان بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

5. البروبيوتيك

قم بدمج الزبادي والكفير ومخلل الملفوف وغيرها من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

تذكر أن الاستجابات الفردية للأطعمة يمكن أن تختلف، لذلك من الضروري الاستماع إلى جسمك واتخاذ الخيارات الغذائية التي تناسبك بشكل أفضل.

وإذا كنت تشك في وجود التهاب مزمن، فاستشر أخصائي الرعاية الصحية للحصول على خطة مخصصة لمعالجته وإدارته بشكل فعال.

إن الحفاظ على نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يمكن أن يقطع شوطا طويلا في السيطرة على الالتهاب وتعزيز الصحة العامة.